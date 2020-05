Reunião virtual no Santos conta com mais de 100 conselheiros: “Inesquecível”

O Santos realizou, com sucesso, uma reunião virtual do Conselho Deliberativo na noite da última quinta-feira. O encontro online contou com 115 membros do órgão.

A reunião foi informal e não teve pauta. Integrantes das comissões permanentes fizeram explicações e 14 santistas se inscreveram previamente para emitir opiniões ou fazer proposituras. Não houve presença do Comitê de Gestão e nem do presidente José Carlos Peres.

“Foi excelente. Participaram 115 conselheiros, um número expressivo por ser a primeira virtual. Histórica! Parabéns a todos, momento inesquecível para os santistas, algo que muito me orgulha. É uma nova história sendo construída. Com transparência, democracia e total segurança. O clube está fechado, mas o Conselho Deliberativo não para”, disse Marcelo Teixeira, presidente do Conselho Deliberativo, à Gazeta Esportiva.

A última reunião “física” do Conselho do Santos ocorreu em 26 de novembro. Um novo encontro seria realizado em 16 de março e previa votação sobre as contas reprovadas em 2018, mas precisou ser cancelado por causa da quarentena em meio ao novo coronavírus.

