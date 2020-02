Reservas do Santos vencem a equipe B em jogo-treino no CT Rei Pelé

Nesta quarta-feira, o Santos realizou mais uma atividade focada na preparação para a partida contra a Ferroviária, que acontece no próximo domingo. O destaque do dia ficou por conta do jogo-treino realizado entre os jogadores reservas e a equipe B do Peixe.

O time formado por atletas do profissional venceu por 4 a 1, com gols marcados por Lucas Venuto, Uribe, Kaio Jorge e Wagner Leonardo. Athos descontou para a equipe B. A imprensa não pôde assistir a atividade na íntegra, tendo acesso apenas ao início.

O time profissional do Santos iniciou o jogo-treino com a seguinte escalação: João Paulo; Madson, Lucas Veríssimo, Alex e Tailson; Jobson, Sandry, Jean Mota; Kaio Jorge, Lucas Venuto e Uribe.

Lucas Veríssimo já havia treinado com bola na última semana, porém a comissão técnica optou por não relacioná-lo para a partida contra o Botafogo-SP. Como participou normalmente da atividade nesta quarta, cresce a expectativa de que o zagueiro possa estar à disposição para o confronto contra a Ferroviária.

Após cinco partidas disputadas pelo Campeonato Paulista, o Santos é o líder do grupo A, com dez pontos somados. A partida contra a Ferroviária será realizada em Araraquara, no domingo, às 19h.