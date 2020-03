Renyer explica por que trocou o Fla pelo Peixe e diz: “Eu queria jogar no Santos”

Uma das principais joias dos últimos anos do Santos, Renyer foi o convidado do programa Mesa Redonda, da TV Gazeta, neste domingo. O atacante falou sobre seu passado e explicou por que trocou o Flamengo pelo Peixe, ainda em 2013.

“Eu estava jogando no salão do Flamengo, só que no Santos já tem Campeonato Paulista, sub-11. Falei: ‘Vou lá para o Santos, fazer uma peneira e ver se passo’. Eu queria jogar no Santos, via o Neymar jogando. Quando falaram para eu fazer um teste no Santos, fiquei feliz”, afirmou o jogador.

Perguntado sobre seus principais ídolos no futebol, Renyer não titubeia ao responder: “Ronaldinho e Neymar”.

Renyer fez sua estreia pelo profissional do Santos na vitória sobre a Inter de Limeira, pelo Campeonato Paulista. Desde então, o atacante ainda entrou no decorrer de dois outros jogos. No entanto, o jogador sofreu uma lesão no ligamento cruzado do joelho direito durante um treino com a Seleção Brasileira sub-17 e ficará afastado dos gramados por tempo indeterminado.

Durante o programa Mesa Redonda, Renyer revelou que a lesão interrompeu negociações com clubes europeus. Em dezembro do ano passado, o atacante renovou seu contrato com o Santos até o final de 2022.