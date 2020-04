Renyer explica recuperação e dia a dia no CT do Santos em meio à pandemia

Destaque das categorias de base do Santos, Renyer estreou profissionalmente em 2020, mas logo teve que superar um contra-tempo. O atacante lesionou o ligamento cruzado do joelho direito no início de março, enquanto treinava pela Seleção Brasileira Sub-17, e teve que passar por cirurgia de reconstrução.

Um mês depois, o jovem segue avançando no tratamento e conta como está seguindo as etapas da recuperação em meio à pandemia do coronavírus.

“A recuperação tem sido excelente, tudo seguindo dentro da normalidade e do que era esperado pelos médicos. Já estou andando normalmente sem auxílio de muletas e iniciei também fortalecimento e exercícios com bicicleta. Não sinto dores graças a Deus e sinto que logo estarei de volta fazendo o que mais amo”, contou o jogador.

Mesmo com a suspensão dos treinamentos e a paralisação dos campeonatos, Renyer segue se tratando no CT Rei Pelé.

“Mesmo com isso, tenho frequentado o CT diariamente para dar sequência ao tratamento. Claro que temos tomado todos os cuidados e medidas necessárias para preservar a nossa saúde. Os fisioterapeutas do clube têm me ajudado bastante e estão fazendo o possível para que eu me recupere o mais rapidamente possível”, completou o jogador.

Com apenas 16 anos de idade, o atacante assinou seu primeiro contrato profissional em 2019 e fez sua estreia pelo Peixe no duelo contra a Inter de Limeira, pela 3ª rodada do Campeonato Paulista. Ao todo Renyer soma três participações saindo do banco de reservas, com 65 minutos disputados.