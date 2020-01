“Renovação relâmpago” mostra maior preocupação do Santos com contratos

Após frustrações recentes como nos casos de Gustavo Henrique e Robson Bambu, o Santos mostra maior preocupação com os contratos. E o cuidado começa bem cedo.

Um exemplo é o de Matheus Lima, meia de 14 anos. Ele fez aniversário em 3 de janeiro e, no mesmo dia, o Peixe avançou pelo contrato de formação até 2022.

Matheus está no Alvinegro desde 2014 e impressionou no sub-13. Um dos gols no ano passado gerou comparações com Lionel Messi, do Barcelona.

A promessa fez 20 gols e deu 17 assistências em 24 jogos realizados em 2019. Neste ano, fará parte do sub-15.

“Junto de minha família, comemoro muito esse primeiro contrato. Podemos dizer que é a primeira conquista de muitas que estão por vir. Eu sempre sonhei em jogar no Santos, em me tornar um Menino da Vila de sucesso e estou muito feliz. E o melhor de tudo foi poder assinar esse contrato ao lado dos meus pais, das pessoas que investem em minha carreira e no dia do meu aniversário de 14 anos. É um presente que jamais esquecerei em minha vida”, disse o jogador.