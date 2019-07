Renato vai ao CT, conversa com Autuori e revela desejo de voltar ao Santos

O CT Rei Pelé teve uma visita ilustre na manhã desta quarta-feira: Renato, executivo de futebol afastado das funções no Santos desde janeiro.

O ídolo do Peixe conversou com novo diretor, Paulo Autuori, e revelou o desejo de retomar as atividades. Ele está ausente desde janeiro, por conta de problemas familiares. A ideia é conversar com o presidente José Carlos Peres para alinhar os próximos passos.

Autuori quer contar com Renato no departamento e espero pela presença do ex-volante no dia a dia. O vínculo como executivo não chegou a ser assinado e Peres aceita contratá-lo efetivamente.

Renato colocou o cargo à disposição em janeiro, mas o presidente pediu para ele esperar e retornar quando possível. Desde então, ele ajudou em algumas situações, como a venda de Emiliano Vecchio, à distância. O último salário recebido foi o de dezembro.

Renato tem 40 anos e aceitou o convite para ser executivo de futebol em setembro. Ele acumulou as funções de jogador e dirigente até dezembro, quando passaria a ser diretor oficialmente. Na prática, porém, a mudança na carreira não foi concretizada.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com