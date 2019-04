Renato não dá prazo para retorno ao Santos: “Família vem primeiro”

O ídolo Renato ainda não sabe quando e se retornará à função de executivo de futebol do Santos. Um problema familiar foi a causa do afastamento da rotina no CT Rei Pelé.

Oficialmente, Renato ainda não é diretor e não recebe salário. O ex-volante conversou com José Carlos Peres em janeiro sobre a situação, deixando o cargo à disposição. O presidente entendeu e sugeriu tempo para superar a dificuldade e voltar ao clube.

“As coisas vão se ajeitar. Espero retornar rápido. Saudade sempre dá, mas Deus sabe o que faz e a família vem primeiro. Sou eternamente grato ao Santos por tudo. Farei sempre o meu melhor para o clube que eu amo, hoje, amanhã e sempre”, disse Renato, em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva.

Renato chegou a apresentar jogadores e a negociar via telefone até março. Agora, praticamente não participa. O departamento de futebol tem o auxílio do gerente de futebol Gabriel Andreata e é Peres quem cuida da maior parte das tratativas.

Com a saída do executivo jurídico Rodrigo Gama Monteiro, homem de confiança do presidente, para o Athletico-PR, Peres quer uma definição rápida sobre Renato.

“Sim (Renato faz falta). Estava pensando nisso hoje (domingo) à tarde. Mas temos que respeitar a privacidade dele. Está afastado sem receber honorários. Vamos resolver isso até, no máximo, semana que vem”, afirmou o presidente à reportagem.

Renato tem 39 anos e aceitou o convite para ser executivo de futebol em setembro. Ele acumulou as funções de jogador e dirigente até dezembro, quando passaria a ser diretor oficialmente. Na prática, porém, a mudança na carreira não foi concretizada.