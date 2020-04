Relembre: 5 jogadores que atuaram pelo Santos e são odiados pela torcida

3 /5 /5

Zeca tentou sair do Santos de várias formas: alegou falta do pagamento do FGTS (que foi pago), falta de segurança após ser cobrado por torcedores no aeroporto... E conseguiu. Ele deixou o clube sem nem se despedir dos companheiros e depois acertou com o Internacional, em 2018. Hoje está no Bahia e não deixa saudade (Foto: Ivan Storti/Santos FC)