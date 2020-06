Relembre: 5 jogadores que foram carrascos contra o Santos

2 /5 /5

Na semifinal do Paulistão de 2001, Santos e Corinthians empatavam em 1 a 1 no Morumbi, resultado que garantia o Peixe na final. Aos 47 do segundo tempo, no entanto, Ricardinho acertou um grande chute com o pé esquerdo e balançou a rede de Fábio Costa, eliminando o time da Vila Belmiro (Foto: Acervo/Gazeta Press)