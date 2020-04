Reforço caseiro, Arthur joga tanto quanto contratações do Santos somadas

Arthur Gomes foi um “reforço caseiro” do Santos nesta temporada. O atacante revelado nas categorias de base foi reaproveitado pelo técnico Jesualdo Ferreira após o empréstimo à Chapecoense em 2019.

Aos 21 anos, o jovem ganhou a confiança do português e se firmou no elenco profissional. São dois gols em oito jogos na temporada – dois como titular.

O número de partidas é o mesmo de Madson e Raniel, contratações da temporada, somadas. O lateral-direito atuou duas vezes e o atacante entrou em campo em seis oportunidades.

Arthur Gomes aproveitou as ausências de Marinho e do próprio Raniel, no departamento médico, e terá concorrência maior no segundo semestre, quando o futebol deve ser retomado depois da pandemia pelo novo coronavírus.

Arthur tem contrato com o Santos até 30 de dezembro de 2021. São oito gols em 68 jogos no total.