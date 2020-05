Redução salarial no Santos repercute internacionalmente

A redução salarial de 70% para jogadores, comissão técnica e parte dos funcionários do Santos repercutiu em veículos de imprensa internacionais.

“A Bola” e “Record”, de Portugal, publicaram sobre a irritação dos jogadores: “Vive-se momento de tensão no Santos”.

O “crhoy”, da Costa Rica, escreveu que Bryan Ruiz e os demais jogadores do Peixe foram surpreendidos com a notícia: “A situação econômica do Santos é muito difícil”.

E o “Olé”, da Argentina, foi mais um a publicar linhas sobre o momento financeiro difícil do Santos. Com foto do presidente José Carlos Peres ao lado do vice-presidente Orlando Rollo ainda em campanha, o jornal falou assim: “Não houve tato por parte da diretoria, já que essa determinação foi comunicada por e-mail”.

