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Recoleta x Santos: veja onde assistir à partida pela Sul-Americana

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Fotos: Raul Baretta/ Santos FC.
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 04/05/2026 às 06:00

Santos e Recoleta medem forças na noite desta terça-feira, a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Defensores del Chaco, pela quarta rodada do Grupo D da Sul-Americana.

Onde assistir ao vivo?

  • Streaming: Disney +
  • TV Aberta: SBT
  • TV Fechada: ESPN

Como chegam as equipes?

O Santos vive uma situação complicada na Sul-Americana. Na última partida, o Peixe empatou com o Palmeiras em 1 a 1 fora de casa pelo Brasileirão. Na competição internacional, o Alvinegro Praiano também ficou no empate, dessa vez com o San Lorenzo, e ainda não venceu. A equipe está na lanterna do grupo, com dois pontos.

Do outro lado, o Recoleta vem de uma vitória por 2 a 1 contra o Cerro Porteño pelo Campeonato Paraguaio e vive uma sequência de quatro jogos sem derrota. A equipe está na terceira colocação do Grupo D da Sul-Americana.

Arbitragem do confronto

  • Árbitro: Não divulgado
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