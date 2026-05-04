Recoleta x Santos: veja onde assistir à partida pela Sul-Americana

Santos e Recoleta medem forças na noite desta terça-feira, a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Defensores del Chaco, pela quarta rodada do Grupo D da Sul-Americana.

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Final de Clássico. O Santos empata em 1 a 1, com gol marcado por Benjamin Rollheiser. pic.twitter.com/2YAttv5mVZ — Santos FC (@SantosFC) May 2, 2026

Como chegam as equipes?

O Santos vive uma situação complicada na Sul-Americana. Na última partida, o Peixe empatou com o Palmeiras em 1 a 1 fora de casa pelo Brasileirão. Na competição internacional, o Alvinegro Praiano também ficou no empate, dessa vez com o San Lorenzo, e ainda não venceu. A equipe está na lanterna do grupo, com dois pontos.

Do outro lado, o Recoleta vem de uma vitória por 2 a 1 contra o Cerro Porteño pelo Campeonato Paraguaio e vive uma sequência de quatro jogos sem derrota. A equipe está na terceira colocação do Grupo D da Sul-Americana.

Arbitragem do confronto