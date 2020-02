Raniel revela despedida de Cueva no Santos: “Disse que queria jogar”

Como não poderia ser diferente, Cueva foi assunto na entrevista coletiva concedida por Raniel nesta quinta-feira, no CT Rei Pelé. O atacante revelou que o meia, recentemente flagrado no treinamento do Pachuca, do México, já havia se despedido do elenco do Santos.

“Ele disse que queria jogar, e pelo que ele contou, aqui o pessoal não contaria mais com ele. São dois lados de uma moeda. Quero que ele seja muito feliz. A gente sabe que um jogador com a qualidade dele, ficar parado é um desperdício”, comentou.

Cueva tem contrato com o Santos até dezembro de 2022, mas já fez o pedido de rescisão do contrato. Diante disso, o atleta acredita ter o direito de procurar outro clube, já que o Peixe tem dívidas com o jogador, por remunerações atrasadas.

Questionado novamente sobre a situação, Raniel desejou sorte ao companheiro.

“Eu acho que é uma situação muito chata. Tanto para o clube, quanto para o jogador. O jogador não quer estar afastado. Fica um clima muito chato. Estou torcendo para que ele jogue bem. Todos nós estamos desejando a ele uma vida muito feliz”, finalizou.

Querendo se distancia na liderança do Grupo A do Campeonato Paulista, o Santos volta a campo na próxima segunda-feira, às 20 horas (de Brasília), contra o Botafogo-SP, na Vila Belmiro.

