Raniel quer retribuir confiança do Santos e se empolga com Jesualdo

Nova opção para o comando do ataque do Santos, Raniel chega motivado para retribuir o interesse do Peixe em sua contratação. O jogador revela que o Alvinegro Praiano já havia o procurado em outra ocasião.

“Queria agradecer ao Santos pelo interesse, que não vem de agora, já faz um tempinho. Obrigado pela confiança, dentro de campo vou fazer de tudo para retribuir essa confiança que estão depositando em mim”, disse o centroavante ao canal do Peixe no YouTube.

Ser treinado por Jesualdo Ferreira empolga Raniel. O jogador não esconde a expectativa de trabalhar com um técnico experiente, que já comandou grandes atacantes do futebol mundial.

“É uma honra ter um professor com ele. É sempre um aprendizado, ter treinadores renomados, que comandaram grandes craques. Agora é se dedicar ao máximo, para formar um pacto de vitória”, afirmou.

Por fim, Raniel falou sobre seu estilo combinar com a cultura de jogo praticada pelo Santos. A tendência é que o atacante briga por uma vaga com Eduardo Sasha e Kaio Jorge, já que Uribe deve ser negociado.

“O DNA do Santos é ofensivo, de atacar bastante. Gosto muito disso, time de velocidade e que briga pelo gol, uma de minhas principais características. Creio que vai dar muito certo no Santos”, finalizou.

Raniel chegou ao Peixe envolvido em uma troca com Vitor Bueno, que atuará pelo São Paulo. O centroavante de 23 anos assinou contrato de quatro temporadas com o Santos, que agora detém 50% dos direitos econômicos do jogador.