Raniel elogia trabalho de Jesualdo Ferreira e garante melhora do Santos

Apesar de recente, o trabalho de Jesualdo Ferreira à frente do Santos vem causando certo estranhamento entre os torcedores. Quem está certo de que o novo comandante ainda vai engrenar é Raniel. Em entrevista concedida no CT Rei Pelé, o atacante saiu em defesa do português.

“A gente sabe que é um trabalho novo. Por conta disso, nem sempre as coisas acontecem de imediato. Sabemos que os torcedores querem a resposta rápida, mas é um projeto novo, com quatro jogos só. Temos muito a melhorar pela força do nosso elenco e pelo time que temos. Tenho certeza que será feita com calma, aos poucos”, destacou.

A última atuação do Santos foi no último domingo, contra o Corinthians. Após a derrota por 2 a 0, o Peixe teve a semana inteira livre para treinar, algo que Raniel vê como uma oportunidade de assimilar os conceitos do treinador.

“Quando a gente tem um período longo de trabalho, a tendência é que a gente aprenda melhor o que o professor quer. Ele já começou a passar as suas ideias e, na minha opinião, nós estamos absorvendo bem. Os treinamentos estão sendo competitivos. Com o tempo, vamos melhorar”, completou.

Querendo se distanciar na liderança do Grupo A do Paulistão, o Santos terá pela frente o Botafogo-SP, na próxima segunda-feira, às 20 horas (de Brasília), na Vila Belmiro.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com