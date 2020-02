Raniel analisa disputa de posição com Yeferson Soteldo

Recém-contratado pelo Santos, o atacante Raniel foi titular em três das quatro partidas do Peixe pelo Campeonato Paulista em 2020. Em entrevista coletiva concedida nesta quinta-feira, no CT Rei Pelé, o atacante falou a respeito da disputa de posição com Yeferson Soteldo, que estava à serviço da seleção venezuelana pré-olímpica.

“Com a volta do Soteldo, não tem nem o que discutir. Ele chama a responsabilidade, dá medo nos adversários. Sobre jogar ao lado dele, não posso falar. É o Jesualdo quem decide. Aonde a comissão técnica quiser que eu atue, vou tentar dar meu máximo. Independente de onde atuar, tenho que buscar o melhor para o nosso grupo”, comentou.

Questionado a respeito da sua área de atuação preferida, Raniel se colocou à disposição do técnico Jesualdo Ferreira.

“No começo da minha carreira que eu joguei pelos lados do campo. Prefiro jogar centralizado, mas eu quero estar jogando (risos). Nessa temporada, comecei pelo lado do campo e pude fazer alguns bons jogos. Independente de posição, preciso estar pronto para dar o meu melhor dentro de campo. Quero sempre ajudar o Santos”, finalizou.

Querendo se distancia na liderança do Grupo A do Paulistão, o Santos volta a campo só na próxima segunda-feira, às 20 horas (de Brasília), contra o Botafogo-SP, na Vila Belmiro.