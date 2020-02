Raniel analisa derrota no Clássico Alvinegro: “Desestabilizou nossa equipe”

Depois de duas vitórias consecutivas, contra Guarani e Inter de Limeira, o Santos perdeu a sua invencibilidade no Campeonato Paulista diante do Corinthians. A equipe de Jesualdo Ferreira até teve mais posse de bola durante a segunda etapa do Clássico Alvinegro, mas pouco agrediu o Timão.

Após a derrota por 2 a 0, o atacante Raniel analisou a atuação do Santos.

“A gente sabe que aqui eles pressionam bastante, tem um bom ritmo de jogo, a gente tomou dois gols no início, querendo ou não, isso desestabiliza a nossa equipe. Infelizmente não foi o resultado que nós queríamos, mas agora é trabalhar e erguer a cabeça porque tem muita coisa pela frente”, destacou.

Com o resultado, o Santos está ameaçado na liderança do Grupo A. Isso porque a Ponte Preta, vice-líder, tem um ponto a menos que o Alvinegro Praiano e ainda não entrou em campo pela quarta rodada do Paulistão.