Provável titular, Arthur Gomes projeta gols e sequência no Santos

Arthur Gomes deve seguir no time titular do Santos no duelo contra o Vasco, nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante de 19 anos ganhou moral com o técnico Elano após marcar um gol na vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-MG, no último sábado.

“O Elano me deixou muito tranquilo para eu fazer o que eu sei fazer de melhor, que é jogar futebol. Eu entrei confiante. Sabia que ia ser um grande dia, um grande jogo. Eu estava muito focado. Deus me abençoou com um gol, com um belo passe do Bruno Henrique, que é craque. O Elano me deixou tranquilo e eu fiz o que sei. Agora é trabalhar para buscar uma sequência e jogar os 90 minutos”, disse o jovem.

O gol contra o Galo foi seu segundo de Arthur na equipe profissional do Peixe. Antes, ele havia balançado as redes contra o Linense, em fevereiro, no Campeonato Paulista. Ambicioso, o atacante já projeta balançar as redes mais vezes.

“Os dois gols já passaram. Eu sei que tenho que mostrar meu trabalho, porque no futebol é assim. Dá uma vontade de fazer mais sim. Fiz dois e já quero anotar outros. Vou continuar trabalhando para marcar e alegrar a torcida santista”, concluiu o Menino da Vila.

Com a boa performance do último sábado, Arthur Gomes deve tomar a vaga de Copete, que está recuperado de conjuntivite e já treina com o grupo. O técnico Elano irá definir o time titular em treino na tarde desta terça, no CT Rei Pelé.

O provável Santos contra o Vasco será: Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota (Caju); Alison, Renato e Lucas Lima; Arthur Gomes, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira.