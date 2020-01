Primeiro treino após vitória sobre o Guarani é marcado pela evolução de jogadores lesionados

Um dia depois de conquistar sua primeira vitória na temporada, o Santos já se reapresentou no CT Rei Pelé afim de iniciar a preparação para enfrentar a Inter de Limeira, pela quarta rodada do Campeonato Paulista, na próxima quinta-feira, na Vila Belmiro. A atividade ficou marcada pelas evoluções físicas de Lucas Veríssimo, Madson e Kaio Jorge.

Como de costume, os jogadores que entraram como titulares na partida da última quarta, contra o Guarani, fizeram um treinamento regenerativo, correndo em volta do campo, orientados pelo preparador físico José Pedro Pinto. O restante do plantel fez um treino tático de troca de passes e fundamentos.

Surpreendentemente, o zagueiro Veríssimo, se recuperando de um estiramento no joelho esquerdo, apareceu no campo, mas ainda não tem data para retornar. O defensor sequer foi inscrito nesta fase inicial do estadual para focar na recuperação. O lateral-direito Madson, aprimorando a parte física, Kaio Jorge, tratando uma entorse, e Derlis González, curado de um desconforto muscular, também participaram normalmente, contudo, ainda não estão garantidos no jogo contra o Leão do interior.

No departamento médico ainda se encontram Marinho, com uma fratura no pé esquerdo, Felipe Aguilar, com um edema na coxa direita, e o jovem Arthur Gomes, substituído antes do intervalo contra o Bugre, sentindo dores na parte posterior da coxa direita. Este último ainda passará por exames de imagem para avaliar a gravidade da lesão.

A partida contra a Inter de Limeira marcará o reencontro com o ex-jogador e ídolo santista Elano. O meio-campista é o técnico do time limeirense, em seu primeiro desafio como treinador.