Luan Peres exalta trabalho de Sampaoli no Santos e foca no jogo contra Vasco

Contratado em agosto, Luan Peres tem pouco tempo de Santos e só jogou uma vez com a camisa alvinegra. O defensor, porém, espera ter nova chance na equipe de Jorge Sampaoli neste sábado, caso o treinador decida colocar três zagueiros contra o Vasco, em São Januário, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O zagueiro, que já jogou de lateral-esquerdo na derrota para o Flamengo no Maracanã, fica como opção por conta da suspensão de Lucas Veríssimo. O técnico costuma armar o Peixe com três zagueiros fora de casa, mas, no treino desta quinta, testou o time com dois defensores: Felipe Aguilar e Gustavo Henrique. Mesmo assim, Luan Peres demonstra estar focado para o duelo se for a campo.

“Estamos trabalhando bem e queremos crescer na competição. Temos agora o Vasco, que merece respeito. Eles estão numa sequência boa, venceram agora o Atlético Mineiro fora de casa. Vamos trabalhar bem para conquistar um grande resultado para o Santos”, contou o jogador de 25 anos.

O defensor também aproveitou para destacar o trabalho realizado pelo grupo sob comando de Jorge Sampaoli. “O trabalho aqui na nossa semana sempre é muito bom, produtivo. É um grupo que trabalha bem, estamos sempre buscando a evolução, isso é importante, pensamos alto. O campeonato ainda tem muito chão pela frente e sabemos disso. Me sinto honrado em estar aqui e quero ajudar o Santos com o meu trabalho”, complementou.

O Santos voltou a vencer na última rodada, após quatro jogos sem vitória, e manteve a 3ª colocação do Brasileirão, com 41 pontos. O Corinthians, porém, vem logo atrás, com a mesma pontuação e um triunfo a menos, podendo ultrapassar o time da Vila caso os santistas não vençam no Rio.

