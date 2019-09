Presidente vê Santos “logo em seguida” dos favoritos Flamengo e Palmeiras

O presidente José Carlos Peres analisou o momento do Santos e a disputa pela liderança do Campeonato Brasileiro. O Peixe terminou o primeiro turno com 37 pontos, dois atrás do Palmeiras e a cinco do Flamengo.

Peres vê o Peixe um pouco atrás dos rivais e reclama da competição não parar durante as datas FIFA. Diante do Athletico-PR, no empate por 1 a 1, o Alvinegro esteve sem Jorge, Derlis González, Soteldo e Cueva.

“Tem três times que vão disputar cabeça a cabeça, o Flamengo deu uma escapadinha, como nós fizemos e caímos, o Palmeiras fez e caiu. É importante não se afastar muito dos líderes. Acho que muita água vai rolar, jogadores se machucam, jogamos desfalcados contra o Athletico-PR por causa dessa bendita Data Fifa. Vejo Flamengo e Palmeiras favoritos e estamos logo em seguida”, disse Peres, ao SporTV.

O presidente também falou sobre o desejo de atuar mais vezes no Pacaembu durante o segundo turno. O Santos negocia uma parceria com a construtora Progen, empresa vencedora da licitação pelo estádio.

“O Santos raramente perde no Pacaembu, hoje em dia é mais conjunto, antes era mais talento. Jogamos na Vila e tivemos dificuldades contra Athletico e Fortaleza. Se você tiver bom time, joga bem na Vila, no Pacaembu ou no Maracanã”, concluiu.

O Santos voltará a campo para enfrentar o Grêmio, sábado, às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 20ª rodada do Brasileirão.

