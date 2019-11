Presidente em exercício, Orlando Rollo indica novos membros ao Comitê de Gestão do Santos

Presidente em exercício por causa da suspensão de José Carlos Peres, o vice Orlando Rollo voltou à função nesta segunda-feira e já indicou novos membros ao Comitê de Gestão do Santos.

Rollo protocolou no Conselho Deliberativo a indicação de quatro conselheiros: Luiz Fernando de Oliveira Almeida Cardoso, Mário André Badures Gomes Martins, Mariza Brígido Mendes e Orlando Lopes Parra.

O quarteto substituiria Anilton Perão, José Bruno Carbone, Paulo Schiff e Pedro Doria Mesquita. Estevam Juhas, Fabio Gaia e Matheus Del Corso Rodrigues seriam mantidos no colegiado composto por nove membros, incluindo o presidente José Carlos Peres e o vice-presidente Orlando Rollo.

A decisão precisa ser aprovada em reunião do Conselho Deliberativo a ser marcada. Os gestores atuais veem ilegalidade na decisão de Rollo e apostam no “embargo” da decisão no retorno de Peres, na semana que vem.