Presidente do Santos vê renovação de Gustavo Henrique “muito próxima”; empresário se cala

O presidente do Santos, José Carlos Peres, diz que está perto de renovar com Gustavo Henrique. O contrato do zagueiro vai até 31 de janeiro de 2020.

“Estamos muito próximos do acerto”, resumiu Peres, em rápido contato com a Gazeta Esportiva.

Procurado mais uma vez pela reportagem, o empresário Fernando César pediu desculpa e afirmou que não fará qualquer comentário. O agente se mantém em silêncio durante toda a negociação.

A ideia inicial de Peres era negociar com o empresário a compra de 45% dos direitos econômicos, mas a oferta de R$ 3 milhões não agradou. Agora, há a possibilidade de estender o vínculo sem mexer nessa divisão, mantendo os 55% do Peixe.

“Fiz a proposta (para a compra dos direitos econômicos), mas não foi aceita. Eu falei sobre deixar os 45% com o empresário e estamos conversando. O importante é renovar”, afirmou o presidente à Gazeta, na semana passada.

Gustavo Henrique pode assinar um pré-contrato com qualquer clube, mas quer ficar. Revelado nas categorias de base do Santos, o zagueiro de 26 anos é monitorado por Corinthians, Flamengo e São Paulo.

