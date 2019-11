Presidente do Santos tenta novo empréstimo de Jorge; empresário diz que ainda é cedo

O presidente José Carlos Peres diz que o Santos tenta um novo empréstimo de Jorge. O lateral-esquerdo está cedido pelo Monaco (FRA) até 31 de dezembro. O valor de compra não está fixado, mas o combinado é de 10 milhões de euros (R$ 46 mi), quantia distante da atual realidade financeira do Peixe.

“Jorge foi uma oportunidade. Monaco emprestou ele para o Porto por um ano e ele veio reemprestado. Empréstimo acaba em 31 de dezembro e é uma dor de cabeça a mais. Conversaremos diretamente com o Monaco, temos boa entrada e acredito em alguma coisa pela frente. Ele está adorando o Santos, não aceitou ser negociado no meio do ano sem completar o período de empréstimo, disse que é grato. Grande caráter e grande jogador, com habilidade técnica forte. Se conseguirmos aumentar o empréstimo por mais um ano, será de bom grado”, disse Peres, à Rádio Bandeirantes.

A Gazeta Esportiva procurou Eduardo Uram, empresário de Jorge, para saber mais sobre a situação do jogador de 23 anos.

“É cedo para saber. Ainda não está no ponto dele (Jorge) poder decidir)”, afirmou o agente.

Jorge é titular sob o comando de Jorge Sampaoli. O ala disputou 32 jogos na temporada, com dois gols e três assistências.

