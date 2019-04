Presidente do Santos tem duas reuniões para tentar contratar Ricardo Oliveira

O presidente do Santos, José Carlos Peres, terá duas reuniões na próxima semana para tentar contratar Ricardo Oliveira, do Atlético-MG.

Peres conversará primeiro com Augusto Castro, empresário do atleta, na segunda-feira. Na terça, a ideia é conversar com Sérgio Sette Câmara, presidente do Galo, em evento da CBF no Rio de Janeiro.

“Todos gostam do Ricardo Oliveira, mas a diretoria do Atlético-MG quer R$ 100 milhões da multa. O Sampaoli quer um 9 brasileiro. Se pensarmos no Brasil, é o que ele quer!”, disse Peres, à Gazeta Esportiva.

O presidente ainda não conversou com o Atlético-MG sobre a possibilidade. Ricardo Oliveira vê com bons olhos o retorno, assim como a permanência no Galo. Seu contrato vai até o fim de 2020, com possibilidade de renovação por mais uma temporada.

Sampaoli enxerga Ricardo Oliveira, mesmo aos 38 anos, como principal centroavante do país. Ele era a prioridade numa lista com quatro atletas indicados. Além dele, Nicolás Blandi, do San Lorenzo, Raniel, do Cruzeiro, e Alexandre Pato, agora no São Paulo.