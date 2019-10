Presidente do Santos: “Se depender do VAR, o Flamengo será campeão”

O presidente do Santos, José Carlos Peres, reclamou do VAR nesta sexta-feira, em entrevista ao “Estádio 97”, da Energia FM.

Peres disse que se depender do árbitro de tecnologia, o Flamengo será campeão. O mandatário ainda comparou o vídeo com um carro caro.

“Se depender do VAR, o Flamengo será campeão”, afirmou Peres, à rádio.

“Não falei que o Flamengo é culpado. Queria estar no lugar do Flamengo. É questão dos juízes… VAR veio para ajudar, mas é a mesma coisa de dar uma Porsche para quem não sabe dirigir direito. Vão falar que errada é a Porsche”, completou o presidente.

O Santos é o vice-líder do Campeonato Brasileiro, com 47 pontos, a oito do Flamengo. Faltam 14 rodadas.

