Presidente do Santos reforça interesse em Robinho: “Com uma perna só joga mais que muitos”

O presidente do Santos, José Carlos Peres, reforçou o interesse em Robinho em entrevista à Rádio Transamérica na tarde desta sexta-feira.

Robinho tem contrato com o Basaksehir, da Turquia, até junho e não deve renovar. O Peixe negocia com a advogada Marisa Alija o pagamento de uma dívida criada pelo ex-presidente Modesto Roma. Não houve acordo até então.

“Você sabe que sou fã número 1 do Robinho. É pessoa extraordinária como ser humano, bom de vestiário e só acrescentaria. Estamos conversando com a empresária dele e acho que dará negócio pela frente. É um Menino da Vila, brilhante e só vai trazer alegrias. Posso garantir. Com uma perna só joga mais que muitos. Estamos estudando forma para não pagar loucura. A dívida de gestões anteriores quase equacionamos, ele foi generoso conosco. Ele gosta do Santos. É profissional, profissional não joga de graça, mas ele gosta muito e isso vai facilitar o acordo”, disse Peres.

O Santos não esconde o desejo de trazer Robinho de volta, mas sabe que, primeiramente, precisa resolver a questão da dívida de outras gestões. A possibilidade de pagar o débito junto ao salário não é pauta neste momento, mas pode vir a ser.

O Peixe vive dificuldade financeira e está proibido de registrar novos atletas na CBF por conta da dívida com o Hamburgo (ALE) pela contratação de Cleber Reis.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com