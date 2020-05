Presidente do Santos mostra otimismo sobre Yuri Alberto: “Devemos chegar a um acordo”

O presidente do Santos, José Carlos Peres, admite a dificuldade, mas mostra otimismo pela renovação de Yuri Alberto. O contrato termina em 31 de julho.

De acordo com os representantes do Menino da Vila, porém, não houve proposta recente do Peixe e a diferença é grande entre o pedido e o oferecido.

“Estamos trabalhando bastante a renovação. Devemos chegar em um acordo. Esperamos isso. Renovação de contrato é difícil, jogadores do Santos têm muito valor na Europa. Lei do futebol é clara, terminou contrato e está livre. Clube negocia um ano antes e às vezes não se chega no que o atleta quer. Temos proposta para ele, estamos conversando e esperamos chegar num acordo. Acho que sair do país é prematuro. Está jogando, assumindo titularidade, Jesualdo gosta muito”, disse Peres, ao “Na Geral”, da Rádio Kiss.

Yuri Alberto ganhou espaço no elenco alvinegro após o Pré-Olímpico com a seleção brasileira e brigava pela titularidade antes da pausa em meio ao novo coronavírus. Ele tem um gol em cinco jogos pelo Santos em 2020.

