Presidente do Santos fala em 2019 de “plantação” e vê maior chance de título em 2020

O presidente do Santos, José Carlos Peres, acredita que 2019 é um ano de “plantação” no clube, com adaptação ao estilo de Jorge Sampaoli e a colheita no ano que vem.

Peres não deixa de crer no título brasileiro ainda nessa temporada, mas tem mais confiança em conquistar taças depois do Réveillon.

“Eu vejo com otimismo e preocupação. Parada na Copa é difícil, tivemos problema no ano passado assim. Não foi muito legal para nós, mas estamos otimistas pelo título. Tentar se classificar para a Libertadores e ganhar o Brasileiro. Nosso treinador quer ser campeão, teve experiência ruim na Argentina, com seleção forte e foi eliminada da Copa. Sampaoli tem essa coisa de conseguir no Santos pois não conseguiu na seleção. É treinador top, está entusiasmado e jogadores também”, disse Peres, no “Peixecast” no Spotify.

“Fomos eliminados para um time ruim do Uruguai (na Sul-Americana), o River fake, no Paulista tivemos performance boa, saímos massacrando o Corinthians, e também massacramos o Atlético-MG na Copa do Brasil e tomamos um gol nos acréscimos. Agora estamos no segundo lugar (no Brasileirão), que mantenhamos a pegada, mas acho que o gol será ano que vem. Esse ano foi para plantar e se adaptar, ano que vem espero que seja para títulos”, completou.

O Santos ocupa a segunda colocação no Campeonato Brasileiro com 20 pontos após nove rodadas, cinco atrás do Palmeiras. A próxima partida será diante do Bahia, no dia 13 de julho, em Salvador, pelo nono compromisso na competição.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com