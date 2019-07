Presidente do Santos explica ‘mal-entendido’ com ídolos: “Covardia”

O presidente do Santos, José Carlos Peres, explicou à Gazeta Esportiva o “mal-entendido” com os ídolos eternos por causa das cadeiras cativas da Vila Belmiro.

Em vídeo, Dorval disse ter sido proibido de utilizar o espaço social do estádio a partir do próximo domingo, contra o Avaí. Peres diz que a limitação ocorre apenas para os convidados dos craques do passado, que passam a ficar no Portão 17. Além de Dorval, Mengálvio, Pepe e Edu têm direito às cativas.

“Isso é uma grande covardia. Dorval, Mengálvio, Pepe e Edu continuarão como sempre assistindo aos jogos nas cativas. O que mudou é que cedemos 10 ingressos do Portão 17 para que eles vendam e fiquem com o dinheiro ou cedam a convidados deles. É muita covardia utilizar um idoso politicamente”, disse Peres, à reportagem.

Os ídolos eternos do Santos recebem R$ 10 mil por mês como uma “aposentadoria simbólica”. Em troca, costumam participar de eventos do Peixe.

O Alvinegro anunciou na última quinta-feira o resgate de 70 cadeiras cativas da Vila Belmiro e a possibilidade de reaver mais de 400 por inadimplência.

