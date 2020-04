Presidente do Santos elogia Jesualdo e aposta no time B: “Estamos muito satisfeitos”

O presidente do Santos, José Carlos Peres, aprova o trabalho de Jesualdo Ferreira nos três primeiros meses de 2020 antes da paralisação no futebol por conta do novo coronavírus.

Peres diz que o português precisa de “carinho” por estar confinado longe de seus familiares e destaca o cuidado do departamento médico. Como a Gazeta Esportiva antecipou, Jesualdo precisou sair do hotel onde morava por conta da quarentena.

“Pela primeira vez na história do Santos, fizemos projeto desportivo. Projeto exigia sacrifício. Conversamos com Jesualdo, profissional de muita experiência. Apresentamos todo o processo, ele gostou do projeto e comprou. Estamos satisfeitos com isso. É pessoa do bem, damos muito apoio. Eu constantemente falo com Whatsapp ou telefono para o Jesualdo e temos departamento médico assistindo. A cada dois dias no máximo fazem contato ou vão lá. Não é o seu país, ele e a esposa. Familiares estão em Portugal e lá o drama é grande, devem estar sofrendo e precisam de carinho e apoio”, disse Peres, ao Bandsports, antes de apostar no sucesso do time B.

“Estamos muito satisfeitos, ele não tem cobrado, conversa, aproveita a base que é algo não feito em 2019. Criamos um time B a pedido dele, um dos auxiliares toma conta e vai ser porta de entrada para o time principal. Joias treinam nesse time para serem lançadas no momento exato”, completou.

O Santos B é comandado por António Oliveira. O zagueiro Alex Nascimento e o atacante Renyer estavam na categoria antes da promoção ao elenco profissional. Antes da pausa, os meias Ivonei e Anderson Ceará foram relacionados para partidas do Campeonato Paulista.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com