Presidente do Santos diz que quer Pará “o mais rápido possível”

O presidente do Santos, José Carlos Peres, tem pressa para contratar Pará, do Flamengo. O Peixe espera que o lateral-direito consiga a liberação gratuita, mas o Rubro-Negro exige uma compensação financeira para liberá-lo antes do término do contrato, em dezembro. O interesse e a aprovação de Jorge Sampaoli foram antecipados pela Gazeta Esportiva.

“Esperamos que venha o mais rápido possível. Precisamos de um lateral-direito. Tarefa é lateral, volante e um de beirada. Queremos concretizar até quarta (fechamento da janela internacional de transferências), mas focando sempre nos jogadores brasileiros”, disse Peres, à Rádio Bandeirantes.

Com Rafinha, Rodinei e João Lucas para a posição, o Rubro-Negro não se opõe em negociar Pará, mas não de graça. O atleta tem 33 anos e deseja retornar ao Alvinegro.

Pará esteve no Santos entre 2008 e 2012. O salário é alto para um reserva, porém, não está muito acima da média do Peixe. Ele viria para ser uma “sombra” a Victor Ferraz.

Sampaoli indicou outros laterais, mais caros, e vê ponto positivo em Pará chegar e já ficar à disposição, sem a necessidade de se adaptar depois de voltar do exterior ou precisar de tempo para recuperar a forma física.

