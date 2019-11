Presidente do Santos diz que presença de Bolsonaro na Vila é difícil: “Muitos compromissos”

O presidente do Santos, José Carlos Peres, acha difícil presença do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, na Vila Belmiro no próximo sábado para o clássico diante do São Paulo, às 17h (de Brasília), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Peixe não foi contatado oficialmente, mas soube informalmente da vinda de Bolsonaro à Baixada Santista na próxima sexta-feira, dia da Proclamação da República, e da intenção de ver a partida. A agenda do presidente da República se limita até essa quarta no site oficial do Planalto. O convite não partiu da diretoria do Alvinegro.

“Não sei. Só saberemos nas sexta, mas difícil. Ele tem muitos compromissos”, resumiu o presidente Peres, em rápido contato com a Gazeta Esportiva.

O presidente Bolsonaro ainda não esteve na Vila durante o atual mandato. Os ingressos para o clássico estão esgotados.

