Presidente do Santos diz que Jesualdo quer trabalhar com 21 jogadores de linha

O presidente do Santos, José Carlos Peres, diz que o técnico Jesualdo Ferreira quer trabalhar com um elenco de até 21 jogadores de linha.

“Estamos diminuindo elenco, ele (Jesualdo) quer trabalhar com 21 jogadores. Sampaoli era entre 26 e 30. É uma grande oportunidade de contar com a base também. Temos cinco ou seis para ele utilizar no Campeonato Paulista. Falamos de tempo para ele se adaptar, não é fácil. Ele foi campeão em três continentes e pode ser no quarto”, disse Peres, ao Programa Esporte Por Esporte.

O Peixe tem, neste momento, 26 atletas de linha e trará, no mínimo, um lateral-esquerdo. Dessa forma, de acordo com o relato do presidente, pelo menos seis terão de sair.

O Alvinegro contratou o lateral-direito Madson e o centroavante Raniel. A avaliação positiva de Jesualdo faz o clube não ter pressa por novos reforços.

Veja os atuais jogadores do elenco santista:

Goleiros: Everson, Vladimir, João Paulo e John;

Laterais: Madson, Pará e Felipe Jonatan;

Zagueiros: Lucas Veríssimo, Luan Peres, Luiz Felipe e Felipe Aguilar;

Meio-campistas: Alison, Diego Pituca, Carlos Sánchez, Jobson, Sandry, Guilherme Nunes, Jean Mota, Evandro e Cueva

Atacantes: Eduardo Sasha, Soteldo, Marinho, Raniel, Kaio Jorge, Arthur Gomes, Derlis González, Tailson, Lucas Venuto e Uribe