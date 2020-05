Presidente do Santos diz que ídolo Marinho é “bom garoto”, mas reclama de “polêmica desnecessária”

O presidente do Santos, José Carlos Peres, contestou a “polêmica desnecessária” criada por Marinho ao responder seguidores no Instagram nessa semana.

O atacante do Peixe disse que não recebe há quatro meses e poderia ter saído de graça, mas continua por carinho ao clube. Peres confirmou a informação da Gazeta Esportiva, sobre o débito em direitos de imagem.

“É a questão do direito de imagem que provavelmente reclamou. Marinho é um bom garoto, torcida gosta muito, é um ídolo. Mas é jeito do jogador, às vezes forma de se comunicar cria polêmica desnecessária. O que mais a gente precisa no momento é paz”, disse José Carlos Peres, à ESPN Brasil.