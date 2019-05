Presidente do Santos diz que Gustavo Henrique aceitou proposta, mas esbarra em percentual

O presidente do Santos, José Carlos Peres, disse na noite desta segunda-feira, após reunião do Conselho na Vila Belmiro, que Gustavo Henrique aceitou uma proposta de renovação do contrato. O acordo, porém, ainda está distante.

Com um novo vinculo, o empresário perderia parte dos direitos econômicos do defensor e um acerto com ele é necessário. A ideia do Peixe é comprar 45% do jogador. O contrato vai até 31 de janeiro de 2020.

“Tem a proposta, estou conversando. Problema dele é que só temos 55%. 45% é do empresário. Tenho dois problemas. Primeiro é salário para renovar, cheguei no valor, não é problema. Com novo contrato, cai os 45, tenho que pagar. Nem sei quanto vale. Dei essa possibilidade (dele ter os direitos), mas empresário quer ganhar agora. Vai esperar três ou quatro anos? Não. Temos acordo, problema é essa questão (dos direitos). E se não aceitasse (o salário), daria uma aumentadinha. Está dentro do padrão. Está no papel”, disse o presidente.

Procurado pela reportagem da Gazeta Esportiva, o empresário Fernando César disse que não fará qualquer comentário durante a negociação.

Gustavo tem 26 anos, foi revelado na base do Santos e é titular absoluto sob o comando de Jorge Sampaoli. Ele disputou 28 partidas na temporada.

