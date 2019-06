Presidente do Santos diz que Galiotte, do Palmeiras, “gosta muito” do Soteldo

O presidente do Santos, José Carlos Peres, está eufórico com o desempenho de Yeferson Soteldo, da seleção venezuelana e contratado do Huachipato (CHI) em janeiro.

Peres revelou elogio até de Maurício Galiotte, presidente do Palmeiras, durante encontro com mandatários dos grandes de São Paulo na última terça-feira.

“Soteldo encanta todo mundo. Almocei com o presidente do Palmeiras e ele disse que gosta demais. É muito bom. Não fizemos nenhuma contratação tão certeira como essa. É pequeno, muita gente fala disso, mas um time da capital (Corinthians) teve o Luizinho que jogava muito. Chamavam de pequeno polegar. Pelé não era muito alto… Tamanho não é documento”, disse Peres, ao “Peixecast”, podcast do Santos no Spotify.

No último final de semana, o presidente Peres disse ter recusado uma proposta de 17 milhões de euros (R$ 74 mi) do Atlanta United (EUA) por Soteldo.

Soteldo foi a primeira contratação do Santos em 2019. O Peixe pagou 3,5 milhões de dólares (R$ 13 mi) para tirá-lo do Huachipato a pedido de Jorge Sampaoli.

