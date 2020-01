Presidente do Santos diz que conversou com Jesualdo sobre Porozo: “Hora de ser aproveitado”

O presidente do Santos, José Carlos Peres, aposta na utilização do zagueiro Jackson Porozo a partir do Campeonato Paulista deste ano.

O equatoriano é chamado para a seleção principal de seu país, mas ainda não estreou pelo Peixe. O cenário pode mudar com o técnico Jesualdo Ferreira.

“Na defesa temos vários. Grandes defensores (…) Temos o Jackson Porozo, da seleção equatoriana. Está na hora de ser aproveitado, apresentamos ao professor e com certeza vai participar do Campeonato Paulista”, disse Peres, ao programa Esporte por Esporte.

Porozo tem 19 anos, é monitorado por clubes da Europa e espera ser utilizado em 2020 para não precisar sair. Ele participa da preparação do Equador para a disputa do Pré-Olímpico e só retornará em fevereiro.

Um dos problemas para o aproveitamento de Jackson Porozo é o limite de cinco estrangeiros relacionados por partida. Sem contar Bryan Ruiz, que está no Santos B, o elenco tem seis gringos: Felipe Aguilar, Fernando Uribe, Carlos Sánchez, Christian Cueva, Derlis González e Yeferson Soteldo.

Derlis é quem pode “rodar” neste momento, até por estar emprestado pelo Dínamo de Kiev (UCR) até junho e não haver negociação pela permanência. Ele quer voltar para o Olímpia (PAR). Uribe está sendo avaliado por Jesualdo.