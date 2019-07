Presidente do Santos diz que Barcelona pediu desculpa por caso Tailson

O presidente do Santos, José Carlos Peres, disse que o Barcelona (ESP) pediu desculpa por meio de uma carta oficial por tentar a contratação de Tailson, revelado nas categorias de base do Peixe.

Tailson não tem vínculo com o Alvinegro desde abril, mas o clube busca a renovação na Justiça por conta da prioridade do primeiro contrato profissional.

“Valores eram altos. Se eu renovo com a pedida alta, todos os outros vão querer assim como parâmetro. Tailson foi até Barcelona, notificamos eles e fizemos ameaça de cortar relações. Sem falar sobre notificar CBF e Barcelona. Não é justo chegarem depois de anos na base e levarem para a Europa. Barcelona fez carta pedindo desculpas. E ele já voltou ao Brasil”, disse Peres, à Gazeta.

Procurado pela reportagem, o empresário de Tailson, Zenildo Araújo, não quis dar maiores detalhes, mas falou sobre uma reunião em São Paulo na próxima terça-feira para tentar resolver a situação.

Os agentes de Tailson não veem impedimento legal. O jogador esteve na Espanha para acertar os últimos detalhes do acordo, porém, não assinou nada e retornou. O Barcelona B pagaria cerca de R$ 1,5 milhão como indenização pelos custos de formação.

O Peixe registrou na CBF, em 8 de março, a proposta de renovação contratual de Tailson – vínculo até novembro de 2021, com salário base de R$ 20 mil. A oferta não animou os representantes do Menino da Vila e a negociação se arrastou.

De acordo com o Alvinegro, os empresários não cumpriram o prazo de 15 dias para resposta – o que pode caracterizar renovação tácita na Lei Pelé. Os representantes afirmam ter recebido outras propostas recentes pela permanência, antes do acerto com o Barcelona, o que caracterizaria a incerteza do Santos sobre a “vantagem” na Justiça.

O artigo 29 da Lei número 12.395 diz: