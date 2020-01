Presidente do Santos critica postura de Sampaoli: “Ele exagerava em tudo”

Durante a apresentação do novo técnico do Santos, Jesualdo Ferreira, a relação entre o presidente José Carlos Peres e Jorge Sampaoli, ex-comandante do Peixe, esteve em pauta. Questionado a respeito da falta de comunicação entre os dois e, mais especificamente, dos cinco meses que ambos supostamente não conversaram, o mandatário negou.

“Não é verdade que não falei com ele há cinco meses. Ele exagerava em tudo, é gozador. Falou que um jogador era o centésimo da lista. É impossível. Estou quase que diariamente no CT, participo da vida do clube, procuro contribuir sem interferir no trabalho do treinador”, explicou.

“Fico no administrativo/financeiro, que já é difícil, e trazemos um top porque é o comandante. Cinco meses é impossível se estou diariamente. Contratamos Paulo Autuori e deleguei a ele o assunto. Se não não precisava do Autuori. Almoçamos juntos, trocamos ideias e ele se referiu a estar mais presente com ele. É 2020, é outra realidade, estamos confortáveis com treinador experiente”, completou.

Apesar dos bons resultados, a passagem de Jorge Sampaoli foi marcada por desentendimentos com a diretoria. Ao longo dos meses à frente do clube da Vila Belmiro, o argentino criticou abertamente o presidente e a falta de recursos para montar um elenco mais competitivo.

Em tom de desabafo, Peres ainda fez uma crítica aos veículos de imprensa. Segundo ele, existe um interesse incomum com a situação financeira do Santos.

“Todos estão com problemas, mas aqui atrasamos oito dias e virou um trauma. Clubes devem há oito meses e não há a mesma intensidade de crítica. Temos que trabalhar pelo Santos com firmeza e objetivo. Imprensa é importante, admiro, valorizo, tem que ter a notícia, mas boa. Que engloba o futebol, qualifica. Notícia ruim não ajuda ninguém”, finalizou.

