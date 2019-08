Presidente do Santos conversará com Autuori sobre ideia antiga de trazer Fernando Diniz

O presidente do Santos, José Carlos Peres, conversará com o diretor de futebol Paulo Autuori sobre o desejo antigo de trazer Fernando Diniz, demitido do Fluminense na última segunda-feira.

Peres quer Diniz como chefe das categorias de base para auxiliar Autuori e o técnico Jorge Sampaoli a implantar o “DNA Ofensivo” desde o sub-11. Esse cargo é atualmente exercido por Marco Maturana.

O presidente Peres conversou com Fernando Diniz ainda como candidato, no segundo semestre de 2017. O treinador, porém, optou por assumir o Guarani e logo em seguida foi para o Athletico-PR.

Pelo que apurou a Gazeta Esportiva, Diniz prioriza ser técnico de um elenco profissional. Há também a possibilidade de um convite da base da CBF. O treinador não tem pressa para definir o futuro.

