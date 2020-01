Presidente do Santos cita Kléber Pereira ao falar de Cueva: “Tem que comer grama”

O presidente do Santos, José Carlos Peres, admite negociar Christian Cueva, mas gostaria de ver o meia atuar como na seleção do Peru.

Peres citou o ex-atacante Kléber Pereira para pedir raça ao peruano.

“Cueva só depende dele. É cabeça. Hoje não tem número 10. Ele foi para a final da Copa América, por que joga lá e não aqui? Estamos conversando. Sampaoli quis o Cueva, eu tenho no meu celular. Eu nem tinha pensado no Cueva. Eu fui atrás. E se surgir oportunidade de transferir, vamos transferir, até porque é difícil quando começa errado. Conversei com ele, disse que tem que comer grama. Tivemos vários grandes jogadores e outros como Kléber Pereira, que se não era talentoso, fazia gols. Se matava dentro de campo”, disse o presidente, ao Esporte por Esporte.

“Professor observa a todos, gostou do elenco. Se surgir oportunidade e estamos buscando, fazemos aqui. Foi um empréstimo com compra obrigatória (até o fim de janeiro). Eu acho que dá para derrubar isso, pensamos na hipótese de devolver. Estamos trabalhando rápido para resolver com o Krasnodar (RUS). Essa é uma hipótese. Outra é a procura de times argentinos, baita mercado no México. Mas falei para ele: ‘Se não render aqui, vai render no México?'”, completou.

Por fim, o presidente disse ter diminuído o valor para comprar Cueva após negociação com o São Paulo por Vitor Bueno.

“7 milhões de dólares é o valor (R$ 29,4 mi), mas temos 10% pela negociação do Vitor Bueno com o São Paulo. Seria 6,3 milhões de dólares então (R$ 26,4 mi). E temos oportunidade de vender ou devolver”, concluiu.

Cueva tem treinado normalmente na pré-temporada de Jesualdo Ferreira. Os representantes do atleta duvidam da possibilidade de devolvê-lo ao Krasnodar.