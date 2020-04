Presidente do Santos aposta em jogos sem torcida até setembro e aprova “Brasileirão regional”

O presidente do Santos, José Carlos Peres, aposta em jogos do futebol brasileiro sem a presença do torcedor até setembro ou outubro.

“Essa é uma das saídas: voltar os treinamentos, três e quatro jogadores separados em grupos, exigência da saúde. É a saúde quem diz. Uma coisa é certa: começará sem público. Nada vai ser diferente disso. Com público imagino setembro ou outubro”, disse Peres, ao Bandsports.

O presidente do Peixe ainda aprovou a ideia do jornalista Fábio Piperno, de adiantar o início do Campeonato Brasileiro com jogos entre os estados e regiões para evitar viagens de avião e adiantar o calendário.

“Essa é uma boa ideia, mas não podemos esquecer da grade da Globo. Interesse da Globo é de 38 jogos, sem mudar o formato. Quer continuar com o que pode explorar na semana, jogos de quarta e domingo. Vamos propor para a TV Globo essa ideia, um regional para adiantar jogos sem viagens, a questão de avião e a questão do contágio, com doença a 150 km/h. É uma excelente ideia e vou encaminhar para a Globo, te dou minha palavra”, afirmou o mandatário.

O Santos anunciou férias coletivas até 30 de abril e prevê a retomada dos treinamentos para 4 de maio. O Peixe aguarda as orientações do Ministério da Saúde e da CBF para manter ou adiar a programação.

