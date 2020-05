Presidente do Santos apoia final no Paulistão: “Estranho título sem vitória”

O presidente do Santos, José Carlos Peres, não apoia o título para o Santo André, líder geral do Campeonato Paulista até a paralisação por conta do novo coronavírus. Ele quer o fim do Estadual em campo.

Faltam duas rodadas para o fim da primeira fase, além das quartas de final, semifinal e final. Não há previsão para a retomada da competição.

“Campeonato Paulista é muito valioso. Alguns times falaram que não valia nada e é Paulistinha, mas todos querem ganhar. Tem uma cota super interessante, em alguns momentos maior até que a Libertadores. Precisamos terminar, até por questão de ordem. Está no fim, acho estranho dar um título sem vitória nas partidas finais. Sou favorável que volte, desde que com segurança. Fazer primeiro o Paulista e depois outras competições”, disse Peres, ao “Na Geral”, da Kiss FM.

A última partida do Santos foi a derrota por 2 a 1 para o São Paulo, no dia 14 de março. O Peixe liderava o Grupo A, com 15 pontos.

