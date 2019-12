Presidente diz que Santos negocia com um técnico do Brasil e outro do exterior

O presidente José Carlos Peres diz que o Santos trabalha em duas frentes para substituir Jorge Sampaoli: um técnico do Brasil e outro do exterior.

Peres comentou sobre o trabalho de “14 a 16 horas por dia” depois do sorteio dos grupos da Libertadores da América na noite desta terça-feira, em Luque, no Paraguai.

“Não está definido se vem de fora do Brasil ou se será do Brasil. Trabalhamos em duas frentes, uma internacional e outra nacional. “A gente entende que não pode perder o ano do Sampaoli. Equipe está preparada, ofensiva. Tem que jogar bonito de novo. Saída é trazer um treinador igual ou melhor do que o Sampaoli”, disse o presidente, à Fox, antes de negar o interesse em Mircea Lucescu.

“Nunca tivemos contato com esse treinador (Lucescu). As opções estão comigo, trabalhamos 14 ou 16 horas por dia para resolver essa questão. Nunca chegou a nós três que estamos nisso (negociações). Às vezes empresário faz proposta em nome do Santos, mas ninguém tem procuração”, completou.

A Gazeta Esportiva apurou que o preferido no Brasil é Renato Gaúcho, mas a saída do Grêmio é improvável. O Santos espera definir o substituto de Jorge Sampaoli ainda nesta semana.