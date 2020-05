Presidente diz que Santos encaminhou patrocínio máster antes da pausa: “Estamos nos finalmente”

O presidente José Carlos Peres disse que o Santos chegou a acertar o patrocínio máster numa reunião no Rio de Janeiro, no dia 13 de março, pouco antes da paralisação do futebol brasileiro em meio ao novo coronavírus.

Peres, porém, disse que o acordo foi adiado e deve ser retomado num futuro próximo. O Peixe não tem o máster desde 2018.

“Na sexta-feira (13 de março) eu fui para o Rio de Janeiro, baita perigo, put* medo. A vontade era tão grande que eu fui para o Rio… Fui na empresa, fizemos a reunião e ficou tudo acertado. Era a 10ª reunião e chegou no que a gente queria. Quando eu dispenso o time (para as férias coletivas), o cara (representante da empresa) me comunica para esperar um pouquinho, mas é uma grande empresa. Mas nós estamos só esperando isso acabar para voltar a sentar, estamos nos finalmente. Tem um baita interesse, a marca do Santos é extraordinária”, afirmou o presidente, ao “Blog Soul Santista”.

O presidente Peres justificou a ausência do patrocínio máster com o processo de impeachment frustrado em 2018 e os problemas financeiros do país desde o ano passado.

“No primeiro ano o impeachment, ninguém vai investir em um clube assim. No segundo tivemos mais tranquilidade, mas já tinha entrado em uma dificuldade para todos os clubes. Queriam pagar para a gente metade do que pagavam ao Corinthians. Pagavam R$ 12 milhões para o Corinthians e queriam pagar R$ 5, R$ 6 milhões para a gente. O Santos não é time de segunda linha, é top, é um time conhecido no mundo inteiro. A empresa que entrar no clube tem que entender que vai ter ganho nacional e internacional. Não aceitamos”, justificou.

O Santos tem, atualmente, sete parceiros no uniforme do elenco profissional: Algar, Philco, Casa de Apostas, Kicaldo, Unicesumar, Orthopride e Kodilar.

