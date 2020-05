Presidente diz que Robinho seria bom ao Santos mesmo na reserva

O presidente do Santos, José Carlos Peres, diz que Robinho seria importante ao elenco mesmo se fosse um dos reservas sob o comando do técnico Jesualdo Ferreira.

O atacante de 36 anos tem contrato com o Basaksehir, da Turquia, até julho e não deve renovar.

“Robinho é um Menino da Vila, gostamos muito dele. É líder, bom de vestiário, vinda dele seria excelente. Ele vai bem de qualquer forma, nem que não seja titular. Se dá bem com todos, motiva, e boa parte da torcida quer. Estamos conversando com a empresária dele, dentro dos limites do Santos e dele, sem loucura”, disse Peres, à ESPN.

O Santos tem interesse em trazer Robinho de volta, mas antes precisa quitar dívida de gestões anteriores. O total ultrapassa R$ 3 milhões. E o clube vive dificuldade financeira, acentuada pela crise em meio à pandemia do novo coronavírus.

