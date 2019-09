Presidente de clube da Costa Rica vê Bryan Ruiz, do Santos, “fora do alcance”

Após José Carlos Peres revelar uma consulta do Deportivo Saprissa por Bryan Ruiz, do Santos, o presidente do clube da Costa Rica praticamente descartou a contratação.

“Não há nada formal nem nada conversado. Bryan é um jogador extraordinário e uma pessoa que qualquer clube desejaria, mas creio que está fora do nosso alcance neste momento e não é algo que analisamos”, afirmou o Juan Carlos Rojas, mandatário do Saprissa, à Gazeta Esportiva.

Bryan Ruiz recebe salário de cerca de R$ 500 mil, muito acima da realidade costarriquenha. E há outros dois entraves: o meia precisaria rescindir o contrato no Peixe e a janela internacional de transferências só reabrirá em janeiro.

O vínculo de Bryan no Alvinegro vai até dezembro de 2020 e o departamento jurídico tentou em mais de uma oportunidade a saída amigável – sem sucesso. Com salários a receber no período, direito de imagem atrasado e direitos trabalhistas, o clube da Baixada Santista teria de pagar mais de R$ 10 milhões para liberá-lo agora.

“Não chegamos a uma rescisão amigável porque Santos precisa dar o primeiro passo, cumprir com coisas que não cumpriu (financeiramente). Até cumprir espero uma solução. Quero solução o mais rápido possível. Santos tem que tomar decisão, precisamos de um acordo que não ocorreu. Três meses serão difíceis até a janela (de transferências). Que em dezembro possamos chegar a uma solução”, disse Bryan, no dia 9.

Bryan Ruiz foi contratado com status de titular em 2018, mas fez apenas 13 jogos. O armador não entrou em campo pelo Santos na atual temporada. Mesmo assim, tem sido convocado para a seleção da Costa Rica.

