Pré-temporada diferente de rivais agrada elenco do Santos

Como é comum nos últimos anos, o Santos optou por uma pré-temporada mais discreta em 2020. Enquanto Corinthians e Palmeiras viajaram para a disputa da Copa Flórida e o elenco do São Paulo passou uma semana em Cotia, os jogadores do Peixe realizam atividades normalmente no CT Rei Pelé sem precisar de concentração.

A estratégia, que foi adotada também no ano passado, tem agradado o elenco santista. O zagueiro Luan Peres deu detalhes de como tem funcionado este período de preparação nas mãos do novo treinador.

“O diferente é não dormir no clube. Passamos o dia, descanso da tarde no clube, almoço, janta… Diferencial é não dormir, mas todos são profissionais e sabem do dever. Não sair nem para shopping ou restaurante pelo cansaço. No ano passado não viajaram também, fizeram no CT e isso vem do ano passado e deu certo. Por que não manter isso?”, disse o jogador.

Com Jesualdo Ferreira recém-chegado, o Santos optou inclusive por não fazer jogos-treinos neste começo de trabalho. O treinador português prefere observar os seus atletas através dos coletivos antes de realizar enfrentamentos.

Acostumado com os treinamentos fechados para a imprensa em Portugal, Jesualdo tem aberto parte de suas atividades no Brasil. Apesar disso, os jornalistas ainda não puderam acompanhar treinos táticos comandados pelo treinador.

Além de conhecer o elenco na busca pelo seu 11 ideal, o novo técnico do Peixe observa garotos do Santos B que possam reforçar o time principal em 2020.

