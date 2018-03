Por vaga na semifinal, Jair Ventura pede apoio da torcida na Vila

Às 19h30 (de Brasília) desta quarta-feira, no Estádio da Vila Belmiro, o Santos encara o Botafogo-SP precisando de uma vitória simples para avançar à semifinal do Campeonato Paulista. Logo após o jogo disputado em Ribeirão Preto, o técnico Jair Ventura se dirigiu aos alvinegros.

“Aproveito para convocar a nossa torcida. Fez uma festa linda no Pacaembu (contra o Nacional-URU, pela Copa Libertadores), que possa fazer uma festa também na Vila Belmiro para empurrar o time e conseguir a classificação”, declarou o comandante santista.

No primeiro jogo pelas quartas de final do Campeonato Paulista, disputado na noite de domingo, Santos e Botafogo-SP, com dificuldades para criar chances de gol no Estádio Santa Cruz, ficaram no empate sem gols. Em caso de nova igualdade na Vila Belmiro, o classificado será decidido nos pênaltis.

“A cada jogo, temos uma dificuldade. Cada jogo é uma história. Se tivéssemos feito o gol com cinco minutos, o placar poderia ser outro. A equipe do Botafogo é a mesma e equipe do Santos é a mesma. Vamos ver na última partida. Acabou um tempo do jogo de 180 minutos e agora temos o segundo para jogar”, declarou o técnico.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Jair Ventura espera contar com força máxima para escalar o Santos no confronto decisivo com o Botafogo-SP. Contratado pelo clube praiano nesta temporada, ele entende que o time ainda não está consolidado, mas sonha com a chance de uma eventual conquista.

“É uma equipe que está em construção, mas isso não impede que possamos ganhar títulos. É lógico que, quando você já esta dando manutenção e ainda fortalecendo a equipe, pode sair à frente dos seus adversários, mas nada impede que, com muito trabalho e entrega do grupo, possamos conseguir títulos para nossa torcida”, projetou.